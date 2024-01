Mad in Italy su Rai2 con Gigi e Ross: quante puntate sono e tutti i comici dello show

Seguici su Whatsapp - Telegram

Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Rai 2, debutta Mad in Italy, il nuovo show comico condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci. Lo show, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Tunnel Produzioni, è un programma che vuole celebrare la comicità italiana in tutte le sue forme e sfaccettature.

Dall’Auditorium degli studi RAI di Napoli, allestito per le grandi occasioni, Mad in Italy vedrà alternarsi sul palco oltre 40 artisti comici, provenienti da tutta Italia. Tra i nomi già annunciati ci sono Vincenzo Albano, il Mago Paris, Pablo e Pedro, gli Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, il Quartetto Cera, Laura Magni. A loro si aggiungeranno anche nuovi talenti comici, tutti da scoprire.

Lo show sarà caratterizzato da un’interazione continua tra i conduttori, l’orchestra e i comici. Non si tratterà di una semplice sequenza di numeri, ma di un’esperienza coinvolgente e divertente, in cui il pubblico sarà al centro della scena.

Mad in Italy – Quante puntate

Mad in Italy è un programma attuale, attento ai cambiamenti e alle mille sfumature dei tempi. La scenografia, con i suoi colori caldi e i toni del rosso e del fucsia, contribuirà a creare un’atmosfera magica, in cui le emozioni saranno raccontate in modo originale e coinvolgente. La regia dello show è affidata ad Andrea Fantonelli.

Sono previste sei puntate settimanali in onda ogni lunedì dal 29 gennaio al 4 marzo 2024.