C’è un nuovo caso da analizzare questa sera, 6 settembre 2018, su Real Time. In seconda serata arriva l’uomo senza arti. Segue la serie de L’Uomo dai testicoli enormi e poi per restare in tema anche L’Uomo senza pene.

E’ la storia di Nick Vujicic, predicatore e speaker motivazionale australiano che ha trasformato la sua disabilità nel suo vero e proprio punto di forza. L’uomo è infatti nato senza braccia e gambe ma tale condizione non lo ha mai fermato dal vivere la sua vita appieno.

Dal 2012 è sposato con Kanae Miyahara dalla quale ha avuto due bambini, il piccolo Kiyoshi James e il secondogenito Dejan. Ora, nel 2017, Nick continua imperterrito la sua carriera di speaker attraverso i social che gestisce: il suo profilo Instagram è infatti diventato un tempio di positività che impiega per condividere con i suoi utenti messaggi e frasi d’ottimismo.

L’Uomo senza arti in tv

L’appuntamento con L’Uomo senza arti si rinnova giovedì 28 luglio 2022 alle 1.10 su Real Time. Il programma dura intorno ai 55 minuti.