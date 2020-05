L’uomo di 450 kg su Real Time: in replica oggi 13 maggio

L’uomo di 450 kg è un programma tv della categoria reality in programma in prima tv martedì 17 aprile 2018, su Real Time. Racconta la vita di Keith Martin, l’uomo più grasso del mondo, purtroppo deceduto nel dicembre 2014.

L’uomo di 450 kg – Orari e Canale

L’uomo di 450 kg va in onda in replica su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) questo mercoledì 22 gennaio 2020 alle 22,05 (parte 1) e 22.55 (parte 2). Il programma infatti si divide in due parte ognuna delle quali dura 55 minuti. Questa sera verranno mandate in onda consecutivamente.

Chi è Keith Martin

L’uomo più grasso del mondo secondo le statistiche era proprio l’inglese Keith Martin, 44 anni, abitante nella capitale britannica Londra. Dopo anni relegato in casa e impossibilitato a uscire, Martin aveva deciso di cambiare vita, sottoponendosi pertanto a un’operazione di bendaggio gastrico per perdere più peso possibile.

Keith Martin è morto

L’operazione era perfettamente riuscita permettendogli di perdere più di 100 chili e di tornare a camminare, ma il fisico alla fine non ha retto e il 4 dicembre 2014 dopo aver contratto una brutta polmonite ha ceduto definitivamente causando la morte del paziente.

L’uomo di 450 kg in tv

Il programma sarà replicato mercoledì 13 maggio sempre su Real Time (canale 31 DTT) e suddiviso in due parti: dalle 21,25 alle 22,15 e la seconda poi fino alle 23,10..