L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 4 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road – Trama

Mike McCann (Liam Neeson), un camionista esperto in percorsi ghiacciati, viene incaricato di guidare un convoglio di soccorso attraverso un lago ghiacciato in Manitoba, Canada. La sua missione è salvare un gruppo di minatori rimasti intrappolati dopo un crollo della miniera. Il tempo è contato e il ghiaccio sottile rappresenta un pericolo costante, ma Mike è determinato a portare a termine la sua missione.

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road – Cast

Il cast principale è così composto:

Liam Neeson: Mike McCann

Marcus Thomas: Gurty McCann, fratello di Mike

Laurence Fishburne: Jim Goldenrod, il capo dei minatori

Amber Midthunder: Tantoo, una guida indigena

Holt McCallany: René Lampard, un agente dell’FBI

Benjamin Walker: Tom Varnay, il proprietario della miniera

Matt McCoy: George Sickle, il capo ingegnere

Martin Sensmeier: Cody, un minatore