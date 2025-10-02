Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 2 ottobre, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film L’uomo d’acciaio. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’uomo d’acciaio – Trama

L’uomo d’acciaio (titolo originale: Man of Steel) è un film del 2013 diretto da Zack Snyder, che funge da reboot della saga cinematografica di Superman. La storia segue le origini del supereroe: un bambino alieno viene evacuato dal suo pianeta morente, Krypton, e inviato sulla Terra, dove cresce tra gli umani come Clark Kent. Da adulto, Clark deve scoprire le sue origini e affrontare la minaccia di altri sopravvissuti kryptoniani, guidati dal generale Zod, che intendono conquistare il pianeta. Il film esplora temi di identità, sacrificio e speranza, culminando in un epico scontro per salvare l’umanità.

L’uomo d’acciaio – Cast

Henry Cavill: Clark Kent / Superman

Amy Adams: Lois Lane

Michael Shannon: Generale Zod

Diane Lane: Martha Kent

Kevin Costner: Jonathan Kent

Russell Crowe: Jor-El

Antje Traue: Faora-Ul

Ayelet Zurer: Lara Lor-Van

Laurence Fishburne: Perry White

Richard Schiff: Dr. Emil Hamilton

Christopher Meloni: Colonnello Nathan Hardy

Harry Lennix: Generale Swanwick

Dove è stato girato

Le riprese principali si sono svolte dal 1º agosto 2011 al 20 gennaio 2012, principalmente negli Stati Uniti. Le location includono:

Chicago, Illinois: Per le scene ambientate a Metropolis.

Plano, Illinois: Per le sequenze rurali del Kansas (Smallville).

Parco industriale vicino all’Aeroporto DuPage, Illinois: Inizio delle riprese.

Altre location negli USA: Canada (per alcune scene interne) e vari set in Illinois e Michigan.

