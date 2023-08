L’ultima ossessione del dottor Beck su Rai 2: trama, finale e cast

Sabato 12 agosto 2023, alle 21:20, su Raidue va in onda L’ultima ossessione del dottor Beck, film-tv andato in onda su Lifetime nel 2021 con il titolo “Just what the doctor ordered”, quinto capitolo della saga del medico stalker interpretato da Eric Roberts.

La trama de L’ultima ossessione del dottor Beck

Il chirurgo psicopatico, ossessionato dalle giovani donne, torna in scena: dopo aver appiccato il fuoco alla prigione psichiatrica in cui era stato rinchiuso nel finale del quarto film-tv, si dà alla fuga e si nasconde in una casa disabitata.

La casa, però, sta per accogliere i nuovi inquilini che ne hanno acquistato la proprietà: una madre vedova, Maggie (Carrie Schroeder), e Alexa (Grace Patterson), la figlia diciottenne. Beck, per non essere scoperto, è costretto a rintanarsi in soffitta e dall’alto del suo nascondiglio spia morbosamente tutto quello che fanno le due ignare inquiline.

Soprattutto non perde di vista ogni movimento della bella Alexa che, guarda caso, ha un problema di cuore di cui il dottore decide di prendersi cura, sempre alla sua maniera, ovvero trovando una persona da uccidere per effettuare un trapianto di cuore.

Beck, che nel frattempo si è fatto assumere da Maggie come infermiere a domicilio, inizia a cercare una donna per la sua missione: esce così con Gail (Adrian Eppley), che è una detective, ma mentre sta per pianificare l’omicidio, deve correre a recuperare Alexa, che è uscita di casa di nascosto con il fidanzato Scott (Brandon Tyler Moore).

Maggie, intanto, inizia a mettere in dubbio la provenienza dell’infermiere, chiedendosi chi sia stato a chiamare i soccorsi quando Alexa si è sentita male, essendo sola in casa, e unisce i pezzi quando trova l’uniforme dell’istituto psichiatrico.

Il finale de L’ultima ossessione del dottor Beck

-Attenzione: spoiler-

Beck, intanto, ha deciso di usare Scott come vittima: lo vuole uccidere e prendergli il cuore. Lo stordisce e lo porta in un vecchio ospedale, così come Alexa. Maggie, invece, aiutata da Gail (incaricata di indagare sul caso), raggiunge l’ospedale.

Alexa riesce a liberarsi, ma non ce la fa a trasportare da sola Scott. Lo sforzo, invece, la fa cadere a terra. Gail cerca di mettere ko Beck: ne nasce una colluttazione, in cui la detective muore per un colpo sparato dalla sua pistola.

Le condizioni di Alexa sono critiche: la ragazza viene portata in ospedale, dove le viene trapiantato il cuore di Gail. Ad effettuare l’operazione è proprio Beck, che si è finto un medico dell’ospedale. Poi fugge, deciso a cambiare vita.

Il cast de L’ultima ossessione del dottor Beck

Eric Roberts è il dottor Beck;

Carrie Schroeder è Maggie Newell;

Grace Patterson è Alexa Newell;

Brandon Tyler Moore è Scott;

Adrian Eppley è Gail;

Michael Rubino è il dottor Patrick Carlyle;

Eliza Roberts è l’infermiere Christina McCoy;

Seth Michaels è il Dr. Singer.

Dove vedere L’ultima ossessione del dottor Beck?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere il film-tv anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.