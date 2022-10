Luisella Costamagna: Ballando 29 ottobre 2022 (video e gallery)

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 22 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla giornalista Luisella Costamagna e dal ballerino Pasquale La Rocca, new-entry del programma. Dopo il problema della Costamagna al ginocchio, che l’ha tenuta “parzialmente in panchina” nelle scorse due settimane, la giornalista ha accusato un dolore alla caviglia e, nonostante prove e aggiustamenti della coreografia, non ha potuto preparare nulla di “finito”.

Dato che si era sentita “graziata” per aver ballato a metà nelle scorse puntate e stasera avrebbe voluto esibirsi in piena forma, questo ennesimo problema l’aveva fatta decidere per il ritiro, nella speranza che il riposo totale potesse farla guarire del tutto. L’insistenza continua di parte della giuria e degli opinionisti però le ha fatto decidere di tentare di portare a casa qualche passo. La coppia ha quindi ballato una coreografia di Bachata sulle note del brano Killing Me Sofly.

Luisella Costamagna: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Nonostante l’infortunio, si è mossa abbastanza bene…più di altri concorrenti. Il voto totale della coppia è stato di 25 punti.

A voi il video dell’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.