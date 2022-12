Luisella Costamagna: Ballando 23 dicembre 2022 (video e gallery)

Nella finale di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 23 dicembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla giornalista Luisella Costamagna e dal ballerino Pasquale La Rocca, al suo primo anno nel programma. Dopo i vari problemi di salute che l’avevano costretta al ritiro, la giornalista è riuscita a rientrare nel programma la settimana scorsa, in occasione del ripescaggio. La coppia stasera ha ballato un Tango.

Luisella Costamagna: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Davvero brava la Costamagna, che si è meritata senza alcun dubbio il ripescaggio della scorsa settimana. Una bellissima coreografia, eseguita (quasi) alla perfezione, anche se la Lucarelli ha “polemizzato” per il fatto che è più fresca degli altri, essendo stata a riposo per tante puntate (peccato fosse fuori per recuperare un infortunio e non per rilassarsi). Il voto totale della coppia è stato di 47 punti.

A voi il video dell’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.