Un’inedita strana coppia è pronta a far ridere il pubblico televisivo: Giorgio Panariello e Marco Giallini sono infatti i protagonisti di Lui è peggio di me, un nuovo varietà in onda su Raitre a partire dall’11 febbraio 2021. Il programma vede i due attori lavorare insieme per la prima volta in tv, rivelando così un affiatamento tutto da ridere.

Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per l e esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro.

Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della propria tana. Si stimano, si riconoscono. Ma hanno anche due profili indipendenti.

Uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. E i due protagonisti si scopriranno, così, più simili di quanto si pensi.

Lui è peggio di me, ospiti prima puntata

Nella prima puntata dell’11 febbraio 2021, gli ospiti saranno Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia. A loro il compito di interagire con i due conduttori in numerosi momenti di spettacolo e varietà.

Lui è peggio di me, streaming

E’ possibile vedere Lui è peggio di me in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.