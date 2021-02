Lui è peggio di me su Rai 3 salta: quando la prima puntata?

La prima puntata di Lui è peggio di me, lo show di Rai3 che vede protagonisti Giorgio Panariello e Marco Giallini, non sarà in onda stasera, 4 febbraio 2021. Nonostante la grossa pubblicità fatta al programma nelle scorse settimane, la decisione della rete è stata quella di rimandarne la messa in onda alla settimana prossima, per lasciare spazio ad uno Speciale TG3 su Mario Draghi e il nuovo possibile governo. Una scelta sicuramente “importante”, ma non del tutto onesta verso lo spettatore che si aspettava di vedere in onda il duo.

Nella prima puntata del programma erano previsti ospiti di grande calibro, da Kasia Smutniak, ad Antonello Venditti, da Francesco De Gregori, a Marco Travaglio e molti altri. La scenografia del varietà vede due parti ben definite, una con l’atmosfera del late show americano, l’altra con la riproduzione di un appartamento.

Appuntamento quindi rimandato all’11 febbraio 2021 con la prima puntata di Lui è peggio di me.