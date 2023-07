Lucida Ossessione, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Sabato 22 luglio 2023, alle 21:20, su Raidue va in onda Lucida Ossessione (“My Nightmare Landlord” il titolo ufficiale), film-tv andato in onda su Lifetime, negli Stati Uniti, nel 2020 e che racconta le vicenda di una giovane che si ritrova nel mirino di un affascinante ma pericoloso padrone di casa.

La trama di Lucida Ossessione

Lydia (Caroline Harris) è una giovane studentessa che si mantiene lavorando come bibliotecaria e, dopo essersi lasciata con il suo fidanzato con problemi di alcolismo, Tim (Spencer Belko), è alla ricerca disperata di un appartamento dove andare a vivere con il suo gatto Pumpkin.

Per caso entra in un condominio dove il gentile e attraente amministratore, Drew (Ignacyo Matynia), le mostra un bell’alloggio dove può andare a vivere da subito. L’inquilina che c’era prima, stranamente, se n’è andata lasciando la casa del tutto arredata.

Una volta entrata nel nuovo appartamento, i rapporti di Lydia con Drew diventano più assidui finché, come sperato da Kaylee (Sinéad D’arcy), la migliore amica della protagonista, l’amicizia si trasforma in una relazione sentimentale.

Anche la gentilezza del premuroso e fin troppo presente amministratore -che si prende cura di Lydia regalandole anche un braccialetto con una piccola torcia, sapendo che lei ha la fobia del buio- cambia, ma in qualcosa di molto più inquietante, da cui Lydia capisce che deve difendersi.

Drew, infatti, inizia ad entrare di nascosto a casa della ragazza, cambiandole i turni di lavoro in biblioteca ed allontanandola dal collega Brad (Andre Boyer). Il giovane riesce a fare irruzione perché ha un’app con cui controlla le luci e le porte della casa.

Dopo aver ucciso la vicina di casa Helen (Willow Hale), che si era accorta delle intrusioni, e lo stesso Tim (che era tornato sobrio), Drew decide che deve avere Lydia tutta per sé. Quando questa se ne accorge e scopre che nel suo appartamento sono state piazzate telecamere per spiarla, cerca di scappare, ma Drew la rapisce.

Come finisce Lucida Ossessione?

-Attenzione: spoiler-

Lydia si ritrova legata con un vestito elegante: Drew vuole che stia sempre con lui. Ma la ragazza, tramite l’app che controlla le porte, prova a fuggire. Drew la scopre e la ferma: capito che la ragazza non vuole stare con lui, decide di ucciderla annegandola nella vasca da bagno. Proprio così aveva ucciso anche la passata inquilina.

Drew manda un messaggio a Kaylee fingendosi Lydia, ma un errore fa insospettire la ragazza, che avverte la Polizia. Le Forze dell’Ordine corrono a casa di Lydia: la giovane si fa trovare usando il braccialetto con la torcia che le aveva regalato Drew. Il ragazzo viene arrestato, mentre Lydia va a vivere con Kaylee.

Il cast di Lucida Ossessione

Caroline Harris è Lydia

Ignacyo Matynia è Drew

Sinéad D’arcy è Kaylee

Spencer Belko è Tim

Andre Boyer è Brad

Willow Hale è Helen

Lashan Anderson è la Signora Alves

Come vedere Lucida Ossessione?

È possibile vedere Lucida Ossessione sia durante la messa in onda televisiva su Raidue che in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.