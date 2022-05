Luciana Littizzetto ha un cerotto in fronte: perché?

Stasera, 15 maggio 2022, Luciana Littizzetto si è presentata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con un vistoso cerotto in fronte. E’ stata lei stessa a spiegare che cosa sia successo e come si sia infortunata.

La comica, con la sua consueta ironia, ha spiegato di aver “battuto ogni record”, cadendo da seduta mentre era uscita per portare a spasso con il cane. Si era seduta qualche minuto per fare un aperitivo con un amico e, a causa del suo cane che si era agitato per la presenza di un piccione, si è ribaltata con la sedia, sbattendo la fronte e trovandosi con una maschera di sangue sul viso.

Durante il suo consueto monologo, Lucianina ha più volte scherzato sulla sua “fragilità”. Ricordiamo infatti che ultimamente il volto di Che tempo che fa si è infortunato più volte e un paio di anni fa si è anche dovuto sottoporre ad un’operazione per la rottura della rotula e del polso, ancora una volta a causa di una caduta.