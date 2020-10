Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dell’11 ottobre 2020 (video)

Ieri, 11 ottobre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha salutato alcune persone chiamandole per nome, perché vuole “creare familiarità” come ha fatto Gucci nella nuova collezione autunno/inverno, inclusiva e lontana dagli stereotipi. Va bene il maschio fluido, ma anche la libido delle donne ha un limite, ha commentato Lucianina mostrando uno dei capi della collezione.

Poi ha voluto fare una piccola rettifica: la scorsa settimana aveva parlato di una scultura a forma di pesce, sottolineando come a Comacchio – un paese preso a caso – non ci fossero delle cose così equivoche. Peccato che una signora di Comacchio non le abbia fatto notare come lo stemma araldico della cittadina non abbia al centro…una passera di mare! Strano che Berlu non abbia già chiesto la cittadinanza onoraria…

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, un estratto del suo intervento.