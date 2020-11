Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dell’1 novembre 2020 (video)

Ieri, 1 novembre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo aver fatto entrare 3 persone come suo “pubblico personale” – ben distanziate, visto lo studio senza pubblico -, ha parlato di Covid, del personale sanitario nuovamente stremato dal lavoro e dei negazionisti.

Lucianina ha dato alcuni consigli e ha preparato un fac-simile di “dichiarazione di non-curanza” che chi nega l’esistenza del Covid-19 dovrebbe sottoscrivere, nella quale dichiara, nel caso si ammali e abbia bisogno di cure mediche, di non voler essere ricoverato in ospedale, lasciando il posto a chi ne ha bisogno e non nega l’esistenza del Coronavirus: “Se sembro più di là che di qua e cado a terra senza fiato è perché a me piace così”.

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, un estratto del suo intervento.