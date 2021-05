Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 9 maggio 2021 (video)

Ieri, 9 maggio 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata commentando l’intervista a Woody Allen, poi ha raccontato di essere in attesa di chiamata per il vaccino, essendosi iscritta come volontaria per le dosi “avanzate” in Piemonte. E’ facilissimo, ha sottolineato, più che votare a Sanremo.

Dopo aver ironizzato su Fabio Fazio che la settimana scorsa parlava senza microfono e sul razzo cinese che potrebbe cadere in Puglia (e per il quale è stato consigliato di restare in casa, come se il coprifuoco non bastasse), ha parlato della notizia dell’uomo che ha sparato alla moglie mentre era nell’orto, dopo averla scambiata per un cinghiale.

Poi è passata a parlare di Bill Gates e della notizia inaspettata del suo divorzio, dopo ben 27 anni. Lasciarsi dopo 27 anni è come fermarsi alla Parigi-Dakar ad un chilometro dall’arrivo (a Sesto San Dakar) o fare la pipì in una piazzola a 1 chilometro dall’autogrill.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e, a seguire, l’estratto con la letterina per Bill Gates.