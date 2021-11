Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 7 novembre 2021 (video)

Ieri, 7 novembre 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è partita chiedendo a Fabio Fazio se avesse fatto “vaccino o scherzetto” con Roberto Burioni, poi ha parlato della notizia di una signora che, colta in flagrante dopo aver rubato delle scarpe, ha dato la colpa al vaccino che l’aveva confusa.

La comica ha poi commentato la notizia di un asteroide alto come un palazzo di 55 piani che ci ha sfiorato lo scorso 2 novembre, cosa accaduta anche qualche giorno prima, sebbene si trattasse di un asteroide più piccolo. L’Universo ci sta prendendo a sassate – ha detto Lucianina – e noi non ce ne accorgiamo nemmeno. La giustificazione sarebbe stata che arrivavano controsole e di conseguenza gli scienziati non l’hanno visto…

Spazio poi agli occhiali da sole che fanno anche da mascherina, in stile Daft Punk (sarebbero stati fantastici al G20, quando tutti si sono addormentati, da Joe Biden a Boris Johnson), a Silvio Berlusconi che pare voglia fare il Presidente della Repubblica. Poi ha parlato di ambiente e disabilità, sottolineando come alla Cop26, il vertice di Glasgow, non siano neanche riusciti a fare uno scivolo per far entrare la ministra israeliana, una signora disabile, che il primo giorno non ha potuto partecipare ai lavori perché non è riuscita ad entrare con la sedia a rotelle. Vorrebbero salvare il pianeta e non riescono a fare una rampa…

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto.