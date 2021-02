Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 7 febbraio 2021 (video)

Ieri, 7 febbraio 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, entrata sul finire dell’intervento di Roberto Burioni, indossava una maschera da topo gigante, un po’ in stile Cantante Mascherato, un po’ in stile Carnevale. Un “omaggio” a tutte le cavie sterminate per gli esperimenti per trovare un vaccino…ma anche perché, non potendo essere “topa” nella vita, è almeno topa mascherata.

A proposito del Cantante Mascherato, la comica ha prima mostrato una foto di Francesco Facchinetti, giudice del programma, che sulla testa sembra porti una siepe d’alloro, poi ha raccontato quanto accaduto ai Ricchi e Poveri, che, piazzati tutti e 4 nella stessa maschera, hanno rischiato di soffocare. Alla faccia del distanziamento, ha sottolineato. Ricchi e poveri…d’ossigeno in un attimo.

Lucianina, dopo aver commentato l’intervista a Barak Obama, ha parlato anche dello spot su un apparecchio acustico che vede protagonista Riccardo Fogli e del discorso del Presidente Mattarella, a cui giravano talmente tanto che aveva la giugulare come un cetriolo…

