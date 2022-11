Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 6 novembre 2022 (video)

Ieri, 6 novembre 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha ringraziato la scenografa del programma per non aver previsto gradini o altre “trappole”, che invece in altri programmi hanno messo in difficoltà gli ospiti, come la caduta a pelle di leopardo di Eleonora Giorgi da Marco Liorni. Prima di lei, sempre da Liorni, era caduta anche Sandra Milo.

Lucianina ha parlato poi di mascherine, delle nuove varianti del covid a cui vengono dati nomi cattivissimi, di app per sapere se hai il covid…e di un’invenzione per risolvere la fobia della cacca fuori casa, con una polverina che, buttata nell’acqua del water, si gonfia, attutisce la “caduta” ed evita rumori.

Non poteva mancare la politica, con la nomina dei sottosegretari, alcuni con nomi particolari e con “passati” particolari e con il grande problema dell’Italia: i rave, che per altro erano già illegali prima e adesso sono diventati illegalissimi. Ma va bene cominciare dalle piccole cose, ha sottolineato la comica, facendo un elenco di cose sulle quali bisognerebbe sparare subito un divieto, una legge o un decreto:

” […]Divieto di vestirsi da gerarca nazista e/o soldato fascista e/o amazzone di Gheddafi e/o commercialista di Pinochet alle feste di qualsivoglia ordine e grado qualora si voglia intraprendere una carriera pubblica, ma anche una carriera in generale. Comma 2 alla legge: usare il termine “goliardata” è un’aggravante. Test obbligatorio e tagliando annuale ai carrelli dei supermercati con regolamentazione orientamento delle ruotine. Legge di iniziativa popolare per cui ogni politico che pronuncia la dicitura “ponte sullo stretto” debba armarsi di cazzuola e cemento per iniziarlo lui. […]”

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto: