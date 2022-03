Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 6 marzo 2022 (video)

Ieri, 6 marzo 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica torinese, vista la situazione tragica, è entrata sulle note di Give Peace a Chance di John Lennon, poi ha commentato le notizie della settimana.

Subito delle buone notizie: i detriti del missile spaziale che si è schiantato sulla Luna non ci sono caduti in testa! Il meteorite che è passato verso Bologna e Parma non ci è caduto in testa! Poi la comica ha parlato della settimana della moda, in particolare dei “pantaloni finto-pisciati”, ma poi è tornata alle cose più serie, prima ringraziando gli inviati di guerra che si trovano in situazioni pericolose e di disagio, poi leggendo la sua letterina al soldato. Ne riportiamo una parte:

“Caro Dimitri, caro Ivan, caro Oleg, caro Pavel, caro Yuri…ci metto dentro anche caro Vladimir, perché in tutta la Russia ci sarà pure un Vladimir normale. Caro Misha, ti scrivo dall’Italia, paese che conoscerai per il calcio, la pizza e il programma dove ci prendete per il culo ogni Capodanno. Io non ti conosco, ma mi basta guardare la tua barbetta rada, e la divisa troppo grande che in te rivedo mio figlio e tutti i nostri figli.

Caro Boris, so che hai paura e ti senti perduto, ma sappi che tu non hai colpa, hai 20 anni, ti han messo un fucile in mano e ti han mandato in un posto che non sai manco dov’è. Sei diventato una pedina di una partita a scacchi a cui nemmeno pensavi di giocare. Ti abbiamo fregato. Noi adulti lo facciamo spesso e ora lo stiamo facendo con la guerra che è il modo più infame. E più questa assurda follia va avanti e più ho compassione per te.”

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e a seguire un estratto.