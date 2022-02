Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 6 febbraio 2022 (video)

Ieri, 6 febbraio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata sulle note di Dove si balla, il brano presentato al Festival di Sanremo da Dargen D’Amico. Impossibile non parlare subito dell’intervista a Papa Francesco, che ha fatto diventare “le gambe molli” alla comica. Anche Fazio ha detto di non essere sicuro fosse vero fino a quando non ha visto la pubblicità durante il Festival.

Chiusa la parentesi papale, Lucianina ha parlato dell’insediamento di “Matty”, il presidente Mattarella, che prima correva lungo i corridoi e invece poi si è fermato a parlare con Giuliano Amato, da poco nominato Presidente della Corte costituzionale italiana. Di cosa avranno parlato?

Impossibile non parlare di Sanremo, dal megafono di Giusy Ferreri che le trasformava la voce in un barrito, all’ormone maschile, vero protagonista del Festival, con grandi petti nudi sul palco, ma tutti senza un pelo.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto.