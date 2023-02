Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 5 febbraio 2023 (video)

Ieri, 5 febbraio 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha subito iniziato con un countdown in vista del Festival di Sanremo, dicendosi felice che siano altri a condurlo, poi ha parlato del bimbo nato in autostrada nei pressi di Treviso, che è poi stato chiamato Anas.

Anas, in marocchino – terra di origine dei genitori -, significa “amicizia, cordialità”, ha sottolineato la comica. Fabio però significa “colui che coltiva le fave”, mentre Luciana è “portatrice di luce”. Poi è passata a parlare dei nuovi cani di Silvio Berlusconi, riferendone i relativi nomi, e dei nuovi incontri di Giorgia Meloni.

Tra gli argomenti su cui ha ironizzato: il nucleo della Terra, che ha cambiato il proprio giro – e che noi non dovremmo percepire, ma alcuni eventi dimostrano il contrario -; il “pippone” di Diaco dopo un’esclamazione colorita di una sua ospite; gli algoritmi dei social che bloccano parole a caso scambiandole per insulti. Infine una letterina allo Stato per la velocizzazione delle pratiche burocratiche per i passaporti.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: