Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 5 dicembre 2021 (video)

Ieri, 5 dicembre 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica prima ha commentato l’ospitata di Zlatan Ibrahimović e poi è passata a parlare del Super Green Pass, entrato in vigore da oggi, che lei mostrerà con fierezza. Peccato che al controllo dei Green Pass mettano sempre i più impediti, che sono talmente lenti che ogni volta si spegne il cellulare e bisogna ripartire da capo.

Impossibile per la comica non parlare del dentista che si è presentato a fare il vaccino con la protesi di silicone, cercando di gabbare l’infermiera (che, tra l’altro, si chiamava Filippa Bua). Dopo un accenno al compleanno di Fabio Fazio e alla sua pelle di porcellana, ha parlato della foto censurata di Madonna, che colpiva più per il botox e i filtri utilizzati, che per il seno in vista.

Lucianina ha toccato anche l’argomento della settimana, ossia la pacca sul sedere alla giornalista sportiva Greta Beccaglia. Al “toccatore di sedere” ha scritto una delle sue letterine, nel quale dava consigli per i prossimi modi in cui sfogarsi se la sua squadra del cuore avesse perso nuovamente.

