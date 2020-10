Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 4 ottobre 2020 (video)

Ieri, 4 ottobre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo i saluti di rito, ha ringraziato il pubblico che segue il programma nonostante i continui cambi di “indirizzo”. Alcuni dei fedelissimi – ha sottolineato – hanno concepito un figlio mentre guardavano le prime puntate e ora questo figlio è maggiorenne.

Poi è passata a parlare del “povero” Matteo Salvini, a cui ultimamente non va bene niente: i processi, la Meloni che gli sta col fiato sul collo senza neanche i due metri di distanziamento sociale, i commercialisti che fanno casini, i 49 milioni…e la Isoardi che balla con quel gran pezzo di manzo di Raimondo Todaro, che fa il paso doble e anche triple. Come se non bastasse, i titoli di giornale scrivono che ha la spalla indolenzita per i troppi selfie. E’ un martire della Repubblica.

Poi è passata a parlare di Donald Trump col coronavirus e della povera Melania che dovrà sopportarlo in quarantena, di mascherine e del ministro Spadafora, che ha definito “una tegola a ciel sereno” la positività dei calciatori. Lucianina ha così coniato dei nuovi modi di dire…

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, un estratto del suo intervento.