Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 31 ottobre 2021 (video)

Ieri, 31 ottobre 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che ha potuto avere anche un personalissimo ritratto su una zucca per il suo compleanno, ha ricevuto gli auguri dal suo “idolo”, il maestro Peppe Vessicchio.

Dopo aver commentato velocemente la notizia dell’escursionista disperso che non rispondeva al telefono ai soccorritori perché pensava fosse un call center, Lucianina ha parlato delle offerte speciali. C’è sempre un motivo per fare un’offerta speciale, ma sono quasi sempre specchietti per le allodole. Dopo ore di coda, o i prodotti sono esauriti, oppure quelli che interessano non sono realmente in sconto.

La comica ha parlato della app per vendere le cose di seconda mano e di un nuovo contraccettivo maschile inventato in Spagna, chiamato “il coso”, che scaldandosi stordisce gli spermatozoi e fanno diventare momentaneamente sterile. Spazio anche a Piero Angela e al DDL Zan, bocciato in Senato. La Littizzetto ha detto: “Quest’anno in cui l’Italia vince in tutto il mondo, anche nel mondiale di pasticceria, purtroppo perdiamo in casa. E perdiamo nella gara più importante, quella di far sentire tutti uguali e tutti rispettati, dopo l’affossamento del DDL Zan, la legge contro l’omotransfobia.”

