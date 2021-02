Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 31 gennaio 2021 (video)

Ieri, 31 gennaio 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata fissando Fabio Fazio: è il nuovo “segno di pace” ripristinato dalla CEI. Niente stretta di mano (ovviamente), niente gomitata, che farebbe brutto…un’idea potrebbe essere stata un segno di minaccia del tipo “ti osservo”.

Lucianina ha mostrato una carrellata di politici che usano la mascherina in modo “originale”, ha parlato del nuovo gruppo dei Responsabili e poi ha paragonato il nostro Governo ad una candela che sta per esplodere…come quella di Gwyneth Paltrow (che aveva inventato la candela all’odore delle sue parti intime, solo che una candela vinta da una signora ad un quiz ha preso fuoco in modo strano, esplodendo).

Non è mancata qualche battuta sul nuovo programma di Antonella Clerici, che parla con un tronco di un albero dove c’è dentro uno scoiattolo e fa domande banali al pubblico da casa…che però dà risposte strampalate. Infine, i tamponi cinesi, che non si faranno più nel naso…

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire un estratto dell’intervento.