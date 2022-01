Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 30 gennaio 2022 (video)

Ieri, 30 gennaio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica si è detta adirata con Fabio Fazio, perché voleva salutare Amadeus, ma non è stata chiamata in studio. Poi ha mimato qualche passo da sfilata haute couture, mostrando alcune immagini delle recenti sfilate di Parigi, nelle quali sono stati mostrati indumenti che “aiutavano il distanziamento” e anche con mascherina o zanzariera incorporata. Tra i tanti look improbabili, è stata mostrata anche una pochette a forma di piccione…

Gli stilisti sono tutti pazzi, ma c’è di peggio: lo psicodramma della settimana, ossia l’elezione del Presidente della Repubblica. Dopo 7 anni non sono riusciti a trovare un nome che mettesse tutti d’accordo e sono tornati sul “povero Matty”, che non aspettava altro che poter andare in pensione. Lucianina ha elencato come lato positivo il fatto di non dover cambiare le foto negli uffici pubblici, ma come negativo la necessità di dover rifare il trasloco, visto che era già stato spostato tutto, materassi compresi.

La comica ha anche preso un regalino per Mattarella, con una “dedica”: “Presidente coraggio, il Quirinale è come il vaccino anti-covid: bisogna fare anche il richiamo.”

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto.