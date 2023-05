Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 30 aprile 2023 (video)

Ieri, 30 aprile 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata in studio vestita da Venere del Botticelli, come nella tanto criticata campagna Open to Meraviglia, che vede protagonista proprio la Venere photoshoppata su tante icone del nostro Paese.

Lucianina ha così mostrato i tanti cartelli pubblicitari realizzati per la campagna, sottolineandone le tante assurdità, criticando anche la scelta dell’utilizzo del mix inglese/italiano e le traduzioni sbagliate affidate all’intelligenza artificiale, che hanno fatto decine di strafalcioni in tedesco. La comica ha quindi letto alcune traduzioni fatte da lei di altre città italiane, mostrando poi anche dei locali all’estero che riportano dei nomi italiani molto particolari.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: