Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 3 aprile 2022 (video)

Ieri, 3 aprile 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata sulle note di Ciao Mamma, vista la presenza in studio di Lorenzo Jovanotti – che le ha regalato un bikini con le palme, poi è passata alle consuete notizie della settimana.

Prima ha letto una difesa dei macellai, dopo che Joe Biden ha definito “macellaio” Putin: i macellai non avvelenano i conigli, non mandano in guerra i giovani manzi e non straziano le galline, ha detto tra le altre cose. Poi ha parlato di dna, della paura di Kim Jong Un che gli rubino il dna e per questo si porta il “water da casa” e di veleno, della paura degli ucraini di essere avvelenati durante i negoziati (e per fortuna che sono negoziati di pace) e di Roman Abramovich, che sarebbe finito in ospedale proprio per un tentato avvelenamento.

Impossibile non parlare del fatto della settimana, ossia dello schiaffo dato a Chris Rock da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar. A questo proposito, ha scritto una delle sue letterine: “[…] Siamo passati dalla violenza sulle donne alla violenza PER le donne. Ma dai…non siamo mica Dafne di Bridgeton che sta a guardare il duello tra il duca e suo fratello per difendere il suo onore. L’era del principe azzurro che difende la consorte è finita, Willy. È un film vecchio che a Hollywood non guarderebbe più nessuno. Noi donne non abbiamo bisogno di principi, bodyguard, tutor e maschi capobranco che randellano. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia accanto, non davanti. […]”

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e a seguire un estratto di quanto andato in onda.