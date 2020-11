Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 29 novembre 2020 (video)

Ieri, 29 novembre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha subito commentato l’intervista fatta da Fabio Fazio a Luca Zaia, un vero Rambo, che fa dimostrazioni sui tamponi come se fosse un grande esperto e sicuramente, se si tagliasse, si cucirebbe la ferita da solo.

Poi Lucianina ha cambiato argomento, commentando quanto accaduto in settimana a Detto Fatto, con il famoso tutorial su come andare a fare la spesa in modo sexy e tutte le polemiche che ne sono seguite. La comica ha sottolineato come, per difendere alcune donne, se ne linciano altre, visti gli insulti di una violenza inaudita letti sui social. Uno può anche sbagliare, ma la violenza non è mai giustificato. Il vero tutorial utile comunque sarebbe quello su come aprire i sacchetti al supermercato con i guanti e la mascherina.

Non sono mancati commenti sull’ospitata del Premier Giuseppe Conte da Lilli Gruber a Otto e mezzo, con continui colpi di tosse, e sulle persone che rifiutano di farsi il vaccino in quanto non ancora ben testato.

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto (dal minuto 2.13.00 circa).