Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 29 gennaio 2023 (video)

Ieri, 29 gennaio 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha iniziato il proprio intervento parlando dell’Orologio dell’Apocalisse, un orologio simbolico che sostiene che manchino circa 90 secondi al disastro mondiale.

Lucianina ha parlato del conflitto tra Russia e Ucraina e dei carrarmati che svariati stati manderanno all’Ucraina. Biden ha dichiarato che non servono a combattere, bensì solamente a difendersi. Poi si è ricollegata all’Orologio dell’Apocalisse, dicendo che non bisogna perdere troppo tempo visto il poco che ci resta e mostrando una sorta di clessidra che indica il tempo che bisognerebbe impiegare in bagno – un “cagometro”- e leggendo un articolo di Focus che sostiene che ai mammiferi bastino 12 secondi.

Dopo aver mostrato come fa la cacca l’ippopotamo, è passata alla politica, parlando prima del viaggio in Algeria di Giorgia Meloni, che non sta mai ferma e riesce a destreggiarsi tra mille viaggi e problematiche…solo perché è donna e poi di Matteo Salvini che “tiene conto” dei giorni in cui è al Ministero…

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: