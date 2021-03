Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 28 marzo 2021 (video)

Ieri, 28 marzo 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo la solita ironia su Fabio Fazio – che avrebbe visto bene ai tempi di Leonardo, come Lorenzo Il Magnifico…Fabio Lo Splendido -, ha detto di essere arrivata al limite di sopportazione per i tamponi e di avere ormai “i maroni come pestati con un mortaio”.

La comica ha parlato poi del nuovo manifesto del Piemonte per la ricerca di medici e infermieri per la campagna vaccinale, sulla falsariga del manifesto “I want you” americano che vede il volto dello Zio Sam con il dito puntato. Peccato che il Piemonte abbia scelto Cavour come “testimonial”…uno morto a 50 anni pieno di acciacchi, che pare sia stato rovinato dai medici a forza di salassi. Sembra che dica “I want you” per farti un m***o così! Non sarebbe stato meglio mettere il Generale Figliuolo, la cui vaccinazione è diventata una foto-simbolo, anche se non è piemontese?

Tanti gli argomenti di cui si è poi occupata, dalla strage di galline causata da un carrarmato che ha sbagliato mira a Pordenone, alla pubblicità della crema che vede una serie di lati B sul manifesto. C’è dietro la “regina del Bifidus”, Alessia Marcuzzi, ha specificato Lucianina e ha fatto entrare proprio la conduttrici.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto.