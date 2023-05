Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 28 maggio 2023 (video)

Ieri, 28 maggio 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. Si tratta dell’ultima puntata non solo stagionale, ma l’ultima in assoluto sulla Rai, visto il trasloco su Nove a partire dalla prossima stagione.

La comica è entrata in studio con l’attrezzatura da trasloco, pronta a portare via poltrone e tavolone. I pesci saranno dati in comodato d’uso alla Clerici, ha sottolineato Lucianina. Poi si è detta particolarmente agitata per l’ultima puntata, tanto da scapparle la pipì, al contrario di Fabio Fazio, che invece ha una prostata d’oro.

Nel suo ultimo monologo, la Littizzetto ha parlato dell’Isola dei famosi, con il concorrente che, in una prova di resistenza, ha dovuto fare la pipì in diretta durante la prova; dell’ultima foto senza veli di Damiano dei Maneskin; di Mara Venier che, durante un’intervista a Ossini, ha chiesto se avesse messo “il vibratore” al telefono.

Tra gli argomenti anche il G7 di Hiroshima, con un incontro mano nella mano tra Biden e la Meloni e la citazione “colta” di Cuffaro (“I am a drink” di Martin Luther King). Infine, una letterina alla Rai.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: