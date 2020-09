Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 27 settembre 2020 (video)

Ieri, 27 settembre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, finalmente rientrata negli studi televisivi e non più collegata da casa a causa di problemi di salute, ha subito ironizzato sull’ennesimo cambio di rete del programma, che ha fatto un giro enorme per poi tornare sulla rete che gli ha dato i natali.

Lucianina ha parlato subito del Covid di Silvio Berlusconi, che aveva la carica virale “più alta di tutti”. Si è fatto curare da Zangrillo, un po’ come tutti i vip. Si potrebbe far partire un nuovo reality: curati da Zangrillo. Poi è passata a gel igienizzanti – chiedendo che ne fabbricassero di non appiccicosi -, di tamponi e molto altro.

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, un estratto de suo ritorno.