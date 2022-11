Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 27 novembre 2022 (video)

Ieri, 27 novembre 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, entrata subito dopo Bono degli U2, ha portato un “presente” per Fabio Fazio, che in settimana compirà gli anni: un palloncino a forma di pupù, a mo’ di portafortuna, visto che ha rischiato di “perdere il posto” ancora una volta. Matteo Salvini ha infatti detto qualche giorno fa che lui paga il canone per altri programmi, ma non per vedere Fazio, che fa “comizi”.

Lucianina ha poi (ri)parlato di Antonella Clerici, che ha promesso che avrebbe messo nel suo programma un germano reale, un animale col “walter” a forma di fusillo; ma potrebbe mettere anche un aye-aye, ha sottolineato la comica, visto che ha un dito medio lunghissimo, che usa per…scaccolarsi.

Dopo una disgressione sugli animali, ha parlato di Papa Francesco che è andato a pranzo dalla cugina, in Piemonte, di Cristina Scuccia che non è più suora e ora è in Spagna che fa la cameriera. La comica si è chiesta: ma gli anni da suora contano per la pensione? Un accenno poi al reddito di cittadinanza e al “bonus matrimonio”, con una delle sue letterine scritta per chi ha proposto il bonus. Una parte molto seria infine sulla violenza contro le donne.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: