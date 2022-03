Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 27 marzo 2022 (video)

Ieri, 27 marzo 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata in studio controllando se Fabio Fazio avesse delle “cicatrici”, visti dei titoli apparsi in settimana su alcuni siti, secondo cui avrebbe pugnalato Fazio alle spalle per motivi incomprensibili. Altri titoli invece facevano intendere che tra loro ci fosse del “feeling”.

Lucianina è passata poi alle notizie della settimana: dalla ceretta per naso, l’ultima moda in fatto di “rimozione di peli”, agli assaggiatori di pasti di Putin, un lavoro veramente rischioso. Ha parlato anche di Putin scaricato da Albano, che è un po’ la Lady Gaga di San Pietroburgo, quindi ha un certo peso quando si pronuncia e della tenuta del leader russo sul Mar Nero, con 280 stanze, anfiteatro, casinò, Chiesa e…sala per lap dance.

Dopo un accenno alle finte nozze di Silvio Berlusconi, è tornata seria, parlando della guerra e dei tavoli diplomatici che davano speranza, ma che non riescono a portare notizie positive…anche perché le premesse non sono buone, ad esempio Joe Biden che dà a Putin del macellaio e poi vorrebbe che si sedessero allo stesso tavolo in tutta serenità.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e a seguire un estratto.