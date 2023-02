Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 26 febbraio 2023 (video)

Ieri, 26 febbraio 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, ancora in “lacrime” dopo l’ospitata di Gianni Morandi e la gag sulla pulizia del pavimento in stile Ariston, ha sottolineato l’importanza dell’allegria, in un momento in cui tutti sembrano arrabbiati.

Lucianina ha mostrato così un cartello cattivissimo esposto fuori da una tipografia che inveisce contro i padroni dei cani che vengono portati a “liberarsi” lì davanti. Poi ha preso la palla al balzo per parlare della nuova pubblicità di una carta igienica ecologica dove un uomo si strofina contro un bambù per pulirsi, per passare poi all’argomento gabinetti pubblici.

Impossibile non parlare poi di politica, dei continui “placcaggi” di Giorgia Meloni nei confronti degli alleati e delle esternazioni di Ignazio La Russa. Poi la comica ha parlato della decisione di ripulire i libri di Roald Dahl da parole come “grasso” e “nano”: allora da ripulire ci sarebbe davvero di tutto, a partire dalle più celebri storie, come Il gobbo di Notre Dame, che potrebbe diventare Il cifotico di Notre Dame o L’uomo che avrebbe bisogno di un osteopata di Notre Dame.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: