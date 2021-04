Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 25 aprile 2021 (video)

Ieri, 25 aprile 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata con “l’ormone impazzito” dopo l’intervista di Fabio Fazio all’attore Matthew McConaughey. Peccato solo per la difficoltà nel pronunciare il nome, ha sottolineato. Non poteva scegliere un nome d’arte, come ha fatto ad esempio Lino Banfi o Terence Hill?

Poi è passata a parlare della tanto sognata zona gialla dal 26 aprile. Speriamo che il tappo dello spumante che stapperemo non torni indietro e ci finisca nella Valle Degli Orti, ha commentato. Draghi ha dichiarato che si tratta di un “rischio calcolato”…ma da chi? Da esperti o dai lettori di tarocchi? E il fatto di aver tamponato un’auto in centro a Roma era anch’esso un rischio calcolato?

Lucianina ha parlato poi dei filtri per il naso che regalano sul Frecciarossa e dell’impazzimento generale, sia dell’EMA – che ha detto che il Johnson & Johnson va bene come vaccino, dopo aver nicchiato, e l’hanno rifilato come sempre agli Over 60 -, che della natura, dopo che un’oca ha vagato per le trafficatissime strade romane. Impazziti anche la moda e, soprattutto, il calcio, dopo la nascita e morte nel giro di 24 ore della Superlega, che è durata meno di Immuni. Lucianina ha scritto così una letterina ad Andrea Agnelli…

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto