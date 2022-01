Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 23 gennaio 2022 (video)

Ieri, 23 gennaio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, “armata” di tampone, ha raccontato di essersi fatta spiegare da Burioni dietro le quinte come funziona il “fai da te”. Che poi, in un periodo in cui siamo tutti distanziati e non si fa più sesso, il tampone e l’ago del vaccino sono le uniche cose un po’ “spinte” che abbiamo.

La comica ha sottolineato come le vendite di preservativi siano calate di addirittura il 40% e che un’azienda celebre si sia riconvertita in produzione di guanti di lattice. Poi ha parlato dell’uomo col naso più lungo del mondo, un turco, chiedendosi quante caccole potrebbe produrre, e del futuro Presidente della Repubblica. Com’è possibile – si è chiesta Lucianina – che in Europa siano riusciti ad eleggere subito una nuova Presidente del Parlamento, dopo la prematura dipartita di David Sassoli, e che in Italia non si riesca a fare nemmeno un nome che non sia Mattarella?

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto.