Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 22 maggio 2022 (video)

Ieri, 22 maggio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, ancora con la fronte incerottata (ecco il perché) – tanto che Fabio Fazio l’ha presa in giro facendo sedere in prima fila svariate figure di soccorso -, ha parlato di altre “cadute eccellenti” accadute in queste ultime settimane, da Massimo Ranieri caduto dal palco, a Ilary Blasi caduta dalla sedia durante la conduzione dell’Isola, passando per Katy Perry e Cristiano Malgioglio. Dev’esserci stato qualche spostamento dell’asse terrestre, ha detto.

E’ andata anche peggio comunque al ciclista che ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia, l’olandese di origine africana Girmay: stappando lo champagne per la vittoria, il tappo gli è finito nel volto, ferendolo e costringendolo al ritiro. Lucianina ha parlato poi anche di Papa Francesco, che per il suo ginocchio dolorante ha detto che ci vorrebbe “un po’ di tequila”, e delle nuove scarpe Balenciaga da oltre mille euro completamente rotte e rovinate. Prima o poi arriverà la da 8mila euro che però non c’è, l’hai già dimenticata al ristorante…la paghi e basta.

Immancabile l’argomento guerra, con le ultime dichiarazioni del Presidente Macron su Vladimir Putin: non va umiliato, ma va trattato con gentilezza, se vogliamo ottenere un risultato. Essere testardi con i rigidi non porta a niente, ha aggiunto la comica. Ma se non dovesse servire neppure la gentilezza, bisognerebbe intervenire con la strategia definitiva: Maria De Filippi, con Macron che invita Putin ad una puntata di C’è posta per te.

