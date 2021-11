Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 21 novembre 2021 (video)

Ieri, 21 novembre 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo un saluto a Mara Venier – che nel pomeriggio si era infortunata durante la puntata di Domenica In -, ha parlato del “Gaga-gate“: dopo l’ospitata nel programma di Lady Gaga la scorsa settimana, la cantante ha lasciato i fiori ricevuti da Fabio Fazio per terra, fuori dal suo hotel. Omaggio sgradito, come hanno sostenuto certi giornali, o un semplice omaggio ai fan?

Invece che queste star stra-famose – si è raccomandata la comica -, sarebbe meglio invitare chi ama veramente l’Italia, come il duo tedesco Albana & Romino. Loro i fiori non li lascerebbero in giro: se li mangerebbero proprio! Dopo una raccomandazione a Papa Francesco sull’indossare la mascherina, ha parlato della nuova ondata di Covid, del lockdown e della preoccupazione generalizzata.

Lucianina ha sottolineato di aver capito che ormai chi non si è ancora vaccinato non lo farà. Ma ha provato comunque a scrivere una letterina per i No Vax.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e, a seguire, un estratto del suo intervento.