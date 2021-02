Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 21 febbraio 2021 (video)

Ieri, 21 febbraio 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata trascinando uno striscione con scritto “Lucianina sei fighissima”, una presa in giro ai tanti aerei con dichiarazioni d’amore che girano nei cieli del nostro paese, tra Grande Fratello e richieste di matrimoni, come quella fatta da Can Yaman a Diletta Leotta (che sta destando parecchi dubbi).

Dopo un momento “ormonale”, Lucianina ha parlato dell’atterraggio su Marte, del nuovo programma Naked Attraction – che non riusciva a pronunciare perché era andata a lezione di inglese da Renzi – e di Mario Draghi, che, secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, non porta il cappotto…

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto.