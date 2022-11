Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 20 novembre 2022 (video)

Ieri, 20 novembre 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha prima ironizzato sull’ospitata di Fabio Fazio da Antonella Clerici, sulla passione del conduttore per il cioccolato e sul video pubblicato sui social in cui parla con Topo Gigio, poi ha parlato dei germani reali, uccelli che hanno il “walter” a fusillo, suggerendo alla Clerici di metterne uno nel suo fantabosco.

La comica si è buttata poi sulla politica, parlando prima di ministeri che cambiano tematiche e vengono depotenziati, come quello di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare nel Governo Meloni e poi scrivendo una letterina a Giorgia Meloni, dicendosi solidale con lei dopo le critiche ricevute per aver portato la figlia a Bali: “Hai deciso di portare la tua bambina Ginevra a Bali? Hai fatto bene. Io non ho nessun diritto di giudicarti come madre, non sono affari miei. Ti posso giudicare solo come politico che gestisce il mio paese. E nota come ho messo bene la O alla fine di politic. Siamo una nazione strana Giorgis. Alle donne diamo tutti i diritti, purché si comportino come uomini, se si sbagliano a comportarsi da donne ci indigniamo. Da un paese che ancora si imbarazza se vede un seno fuori di una madre che allatta, e non fa una piega se lungo le strade ci sono più cartelli con tette e reggiseni che indicazioni stradali che cosa ti aspetti?”

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: