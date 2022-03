Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 20 marzo 2022 (video)

Ieri, 20 marzo 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica torinese, dopo un commento di rito sulle ospitate che l’hanno preceduta – in particolare su Jacobs -, è passata alle notizie positive della settimana, anche se ce ne sono ben poche. Perché i giornalisti non se ne inventano qualcuna? Al posto delle fake news, le happy news.

Lucianina ha quindi “anticipato” tutte le notizie negative della settimana, dalla pioggia di escrementi sul Gargano, passando per scoperta di una nuova variante del Covid che fa anche cadere le p*lle, fino al rischio bancarotta di Mediaset a causa delle luci dello studio di Barbara d’Urso, visti i rincari.

Dopo aver commentato alcune notizie “sciocche”, come lo stilista che ha disegnato delle scarpe di legno impossibili da indossare, la nuova moda di indossare le scarpe col mignolino di fuori, il pieno della macchina che per pagarlo bisogna vendere la macchina stessa, è tornata seria e ha parlato prima di quello che gli italiani stanno pagando nelle cosiddette “accise”, poi di guerra, mostrando dei cartelli per la pace, in onore alla giornalista russa che ha rischiato la propria libertà pur di mostrare alla propria nazione un cartello in cui chiedeva la fine della guerra.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e a seguire un estratto.