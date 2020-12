Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 20 dicembre 2020 (video)

Ieri, 20 dicembre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato, l’ultimo di quest’anno. La comica, entrata subito dopo l’intervento di George Clooney e in piena “tempesta ormonale” anche in vista del collegamento con Robbie Williams, ha commentato il fondoschiena di quest’ultimo, confrontandolo con quello di Fabio Fazio.

Poi Lucianina ha parlato dei vaccini per il Covid-19, partendo dall’errore di una giornalista che ha parlato di “campagna vaginale”, passando per il logo dei gazebo vaccinali con una primula come logo e arrivando ad una sorta di TED sui cretini, sempre più numerosi da quando viviamo in un periodo di pandemia.

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto (dal minuto 2.15.00 circa). A seguire un estratto dell’intervento.