Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 2 maggio 2021 (video)

Ieri, 2 maggio 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata in studio ironizzando sulla questione Fedez-dirigenti Rai, dicendo a Fabio Fazio che non gli avrebbe dato alcun copione. Rivolgendosi direttamente a Fedez, ha detto che il copione è come le mutande: non si dà mai. E ha aggiunto che semmai bisognerebbe avere i copioni proprio dei politici che fanno certe sparate…

Lucianina ha poi commentato l’ospitata del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, elargendo, nel caso Fazio lo risentisse, alcuni consigli, tra cui: dovrebbe vietare i messaggi vocali più lunghi di 20 secondi; obbligare i Telepass ad anticipare il bip per evitarci l’ansia che la sbarra non si apra; fare una pass unica wi-fi per tutta l’Italia così non bisogna incretinirsi; unificare i codici nelle bilance della frutta al supermercato.

Dopo aver ironizzato sulla pioggia arrivata contemporaneamente alla zona gialla, la comica ha parlato di varianti, di vaccini, di proteste sul coprifuoco e di preti che vengono richiamati dai superiori perché girano in piena notte violando il coprifuoco.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto