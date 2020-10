Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 18 ottobre 2020 (video)

Ieri, 18 ottobre 2020, Luciana Littizzetto è tornata in studio a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, entrata sulle note de I Cavalieri dello Zodiaco e accompagnata da Paolo Fox, ha contestato al celebre astrologo di non aver previsto che tutti e 12 i segni avrebbero avuto un tantinello di sfiga in questo 2020.

Dopo aver salutato Fox, Lucianina ha parlato di canzoni estive, quasi tutte piene di doppisensi, poi è passato all’argomento “peace&love”, riprendendo l’ospitata di Jane Fonda e ha commentato alcuni fatti della settimana, dalle Ferragni che prendono il tè in intimo, alle mutande con la scritta UOMO, fino alla mancanza di desiderio delle persone causato dal momento particolare che stiamo vivendo. Anche perché fare l’amore è diventato un po’ complicato…

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, un estratto del suo intervento.