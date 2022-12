Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 18 dicembre 2022 (video)

Ieri, 18 dicembre 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha iniziato il suo intervento parlando delle dichiarazioni del cantante Bryan Adams, che ha rivelato che il suo medico gli ha consigliato di fare s***o 27 volte al mese per una prostata perfetta.

Lucianina ha poi parlato dell’influenza del cammello che viene dal Qatar, chiedendosi che sintomi abbia: forte voglia di dattero? Le gobbe sulla schiena? La camminata ciondolante? Lo sputo perenne? Perché sono sintomi tipici di ogni maschio di una certa età. Poi ha consigliato un nuovo animale per il fantabosco di Antonella Clerici: lo squalo bianco, che ha ben due tipi di Walter.

Dopo aver parlato a lungo della riuscita della fusione nucleare agli scienziati californiani e dell’importanza di questa scoperta – peccato si debbano aspettare 30 anni per la messa in opera vera e propria – e di politica, in particolare del ritardo di Giorgia Meloni alla Camera che ha scatenato uno scontro tra destra e sinistra e delle dichiarazioni sui rave del senatore Berrino, ha letto la sua immancabile letterina a Babbo Natale.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: