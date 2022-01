Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 16 gennaio 2022 (video)

Ieri, 16 gennaio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo le consuete battute con e su Fabio Fazio – del quale si è autodefinita “l’unica costante in un mondo di variabili” -, ha parlato del Capodanno e delle grandi città che sembravano in guerra a causa dei botti sparati in ogni angolo, nonostante i divieti messi per la salvaguardia degli animali.

Lucianina ha parlato poi di vaccini, ironizzando sul fatto che ormai utilizziamo termini inglesi per qualunque cosa, tipo “vado a fare il booster nell’hub”. Poi è passata a svariati argomenti frivoli, dalle foto di Madonna sulla tazza, a Belen che ha trascorso le vacanze a leggere, mostrando una foto della showgirl nuda sul letto, quasi al buio, con un libro in mano. Chi, a gennaio, non legge così? Ma d’estate, col caldo, come farà?

Mentre Belen leggeva, “Matti” (il Presidente Mattarella) faceva il suo ultimo discorso da Presidente, in piedi come un agente immobiliare. Se avessero allargato l’inquadratura, avremmo visto chiaramente le valigie pronte per andarsene.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto.