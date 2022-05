Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 15 maggio 2022 (video)

Ieri, 15 maggio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, che aveva un vistoso cerotto sulla fronte (ecco il perché), ha ironizzato sull'”aria pesante” che si respira in Rai, visti i titoloni dei giornali degli ultimi giorni che riportavano i presunti problemi di flatulenza ed eruttazione di un giornalista.

Poi è passata a parlare della Regina Elisabetta, che non ha tenuto il discorso annuale per problemi di salute. Al suo posto lo “stagista” Carlo, che a 73 anni è ancora in attesa di poter regnare. Lucianina ha poi parlato della notizia di un altro oligarca morto, questa volta perché si è recato da uno sciamano che gli avrebbe dato del veleno di rospo per rinforzare le difese immunitarie…solo che qualcosa è andato storto. E pensare che Mike Tyson ha detto di aver assunto veleno di rospo ben 53 volte.

La comica ha parlato infine delle dichiarazioni di Elisabetta Franchi, che avrebbe sostenuto di preferire gli uomini nei ruoli chiave lavorativi. A lei si è rivolta per una delle sue letterine: “Siamo in un paese che non fa più figli, perché non ci viene data la possibilità di farli. Ma non è un problema solo di imprenditori. È un problema di stato che non sostiene con le strutture sociali adeguate. Solo una famiglia su tre accede al nido, che pubblico costa 300 euro, privato dai 500 ai 700. E se i nonni son presenti, siamo tutti più contenti, ma se van per altri andazzi…ecco allora che son ca**i.”

