Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 15 gennaio 2023 (video)

Ieri, 15 gennaio 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo i saluti di rito e qualche battuta a e su Fabio Fazio, ha parlato della nuova variante del Covid, la variante Kraken, il nome di un mostro marino norvegese, un enorme calamaro che faceva affondare le navi afferrandole con i suoi tentacoli. Contagia 15 volte in più delle altre varianti…quindi magari anche in modo retroattivo, ha detto la comica.

Lucianina ha parlato poi del nuovo Dracula, interpretato da Nicholas Cage, anche se in rete gira la foto del sosia: Giucas Casella. Un accenno all’esultanza di Galliani dopo il gol del Monza, alla giornalista che ha collocato il mare in Umbria e al sottosegretario Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia) che ha avuto qualche difficoltà con le tabelline.

In tema di caro-benzina e di promesse elettorali non ancora mantenute, la comica ha mostrato qualche promessa del passato che non è stata rispettata, poi ha mostrato alcuni auguri natalizi dei politici. Impossibile poi non parlare del libro del Principe Harry che prende di mira la Royal Family…

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Luciana Littizzetto: